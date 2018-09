Al via il car sharing 'Enjoy': le auto sono arrivate in città

E' tutto pronto per il nuovo servizio di auto condivisa: i mezzi sono già arrivati in città e govedì 27 settembre, in conferenza stampa a Palazzo D'Accursio, il sindaco Virginio Merola presenterà il car sharing di Enjoy, insieme a dirigenti di Eni, Fca Emea e Trenitalia.

Parcheggi

Sono gà state individuate le aree di sosta riservate ai mezzi Enjoy: piazza Medaglie d'oro (davanti alla stazione), largo Nigrisoli (ospedale Maggiore), nelle vie Irnerio, San Donato, Fioravanti, Pizzardi, Azzo Gardino, Andrea Costa (vicino allo stadio) e Codivilla, in piazza Roosevelt, al Baraccano e in largo Lercaro, a due passi dalla Lunetta Gamberini.Settimana europea della mobilita'.