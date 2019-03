Carnevale dei Bambini, deviazioni a bus e traffico per martedì grasso

Nel pomeriggio di martedì 5 marzo, dalle 14.30 alle 16.30 circa, nel centro storico di Bologna si terrà la tradizionale sfilata del Carnevale dei Bambini. In tale fascia oraria pomeridiana, i servizi delle linee urbane Tper 11, 13, 14, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, A e C saranno interessati dalle deviazioni di percorso elencate di seguito. Chiuse al traffico anche le vie Indipendenza, Ugo Bassi e Rizzoli, dalle 14:30 alle 17.

I bus effettueranno, a richiesta, tutte le fermate esistenti sui percorsi provvisori, eccetto in alcune vie o piazze con più fermate, per le quali, nel seguente elenco, vengono specificate le esatte fermate effettuate. Vengono, inoltre, attivate in aggiunta le fermate denominate “Indipendenza-Mille” in via Indipendenza 69E e 66-68 e in via S.Isaia 1.

Inoltre, negli orari di chiusura delle strade del centro sarà istituita una navetta “Due Torri-Viali”, che effettuerà il percorso circolare Piazza di Porta Ravegnana - Strada Maggiore - Viale Ercolani - Via San Vitale - Piazza di Porta Ravegnana per servire gli utenti della periferia-est che sarebbero, altrimenti, più penalizzati dalle deviazioni dei bus che coprono quella parte della città.

Queste tutte le deviazioni dei bus previste dalle 14.30 alle 16.30 circa in concomitanza con la sfilata dei carri, pubblicate anche sul sito di Tper al link www.tper.it/carnevale2019