Lavori in via di Corticella, disagi al traffico sotto al ponte della Tangenziale

Sono in partenza i lavori in via Corticella a Bologna per la messa in sicurezza del cavalcavia di autostrada e tangenziale. E non sono esclusi disagi al traffico, visto che rimarra' aperta una sola corsia per senso di marcia. I lavori inizieranno sabato prossimo, 1 febbraio, e dovrebbero terminare l'8 marzo.

A renderlo noto è il Comune di Bologna, nel bollettino settimanale dei cantieri in città. In via Corticella, dunque, in corrispondenza del sottopasso di autostrada e tangenziale, dall'1 febbraio si avrà "un restringimento della carreggiata stradale per lavori di manutenzione straordinaria delle spalle e delle travi del sottovia da parte della società Autostrade per l'Italia".

Il cantiere, spiega il Comune, "interesserà sia la direzione periferia che la direzione centro e sono previste varie fasi di lavoro, in modo da garantire sempre almeno una corsia per senso di marcia"