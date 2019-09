Sorpresa Tper: domenica 22 settembre in bus tutto il giorno, con un solo biglietto orario

Tutte le corse bus che si vuole, con un solo biglietto timbrato. In occasione della fine della settimana europea della mobilità Tper annuncia che domenica 22 settembre è prevista una agevolazione per chi sceglie di spostarsi in bus. La misura è stata decisa con la collaborazione di Comune e Srm, l'agenzia per la mobilità metropolitana.

Con la timbratura di un solo biglietto normale o una corsa Citypass, i passeggeri portanno quindi viaggiare per tutto il giorno su qualsiasi mezzo Tper urbano della città, fino a termine del servizio e per qualsiasi destinazione dell'area urbana (come lo stadio Dall'Ara, ndr). Il biglietto potrà essere acquistato all’emettitrice automatica a bordo o tramite l’app Roger. L'azienda di trasporti specifica però che i biglietti extraurbani a zone, i tesserini metropolitani ed i biglietti delle linee speciali "BLQ Aerobus" e “F Ficobus” manterranno, invece, la consueta validità, senza estensione giornaliera.