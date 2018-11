Ozzano, novità in arrivo per i ciclisti

Il Comune di Ozzano è riuscito a ottenere i fondi necessari per la realizzazione della nuova ciclabile, che metterà in collegamento la stazione ferroviaria di via dello Sport al centro abitato di Ponte Rizzoli: un percorso green richiesto a più voci dalla comunità, poiché unisce due zone molto frequentate dai lavoratori pendolari. Un progetto che vede il finanziamento della Regione Emilia-Romagna pari al 70% dell'importo totale: “Parliamo di un tratto di poco più di tre chilometri – spiega il sindaco Luca Lelli - la cui realizzazione è stata ipotizzata con una suddivisione in sei tratti, di cui quattro a carico dell'amministrazione comunale e due già inseriti in interventi già previsti. Di questi, un tratto, quello a nord del sottopasso autostradale fino all'intersezione con gli Stradelli Guelfi, per un totale di circa 800 metri, è a carico dei lottizzanti che parteciperanno all'attuazione dell'area APEA- Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Ponte Rizzoli, mentre l'altro, che va dall'innesto degli Stradelli Guelfi con via Tolara di Sotto fino al centro abitato di Ponte Rizzoli, è stato fatto rientrare nelle opere compensative derivanti dalla realizzazione della IV corsia sulla A14”.

In termini economici, il primo cittadino incalza: “L’intervento avrà un costo complessivo di 450mila euro, di cui 315mila coperti dal finanziamento regionale, e 135mila a carico dell'amministrazione comunale. Fino a pochi mesi fa la rete ciclo pedonale del nostro paese aveva già un'ottima un'estensione, circa 15 km, ai quali abbiamo aggiunto quest'estate altri 2,4 km, e ora questi nuovi 3 km di piste. Un doveroso ringraziamento va alla regione Emilia-Romagna, al personale del nostro ufficio tecnico ed al nostro assessore Mariangela Corrado che ha seguito in prima persona questo importante progetto”