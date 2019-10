Festività San Petronio: modifiche alle linee bus per il 4 ottobre

Venerdì 4 ottobre, come di consueto in occasione della festività patronale di San Petronio, a Bologna, in conseguenza della chiusura delle scuole e di gran parte delle attività produttive, il servizio degli autobus subirà alcune modifiche. In particolare: la linea urbana 32 e le navette A e C non saranno attive; non effettueranno servizio le linee 123, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 300, 354, 504, 904 e 905 attive nei soli giorni di scuola. Anche su alcune linee suburbane ed extraurbane sono soppresse le corse-bis scolastiche per/da Bologna.

Per quanto concerne le linee urbane di Bologna, rispetto agli orari abituali, nella fascia oraria dalle 7 alle 20, avranno:

· frequenza 7/8 minuti le linee 13 - 14 - 20 – 27

· frequenza 10 minuti le linee 11 - 19

· frequenza 13 minuti la linea 25

· frequenza 15 minuti le linee 18 - 21

· frequenza 20 minuti le linee 28 - 29 - 30 - 33 - 36

· frequenza 30 minuti le linee 16 - 37 – 38 – 39.

La linea 35 e la linea speciale F-Ficobus effettueranno il servizio festivo.

Le linee 52 – 54 – 56 - 59 - 60 - navetta D e la linea speciale Aerobus effettueranno il servizio feriale.

La linea 55 effettuerà il servizio del sabato.

Si ricorda, inoltre, che nella giornata di festività cittadina del 4 ottobre i percorsi di tutte le linee di bus saranno quelli in vigore nei giorni festivi T-Days. Saranno attive nei consueti orari anche le navette T1 e T2.

Gli orari di tutte le linee in vigore il giorno 4 ottobre nel bacino di traffico di Bologna e provincia sono già consultabili sul sito web di Tper www.tper.it, nella sezione “Percorsi e orari”, selezionando la relativa data.