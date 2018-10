Sciopero generale 26 ottobre a Bologna: anche bus e treni a rischio

La Federazione SGB Emilia-Romagna ha comunicato l’adesione, per i lavoratori Tper delle province di Bologna e Ferrara, allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore indetto dal Sindacato Generale di Base per venerdì 26 ottobre.

Lo fa sapere Tper, riportando seguito le modalità per i diversi servizi di bus, treni e altre attività di competenza di Tper, "nel rispetto delle fasce di garanzia previste".

Sciopero generale 26 ottobre: quali i bus garantiti e non

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Per le linee extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in vigore gli stessi orari di sciopero.

Sciopero bus 26 ottobre, modalità Imola e Ferrara

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Sciopero generale 26 ottobre: anche treni Tper a rischio