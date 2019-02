Nuovo sciopero in vista oer i mezzi di trasporto pubblico a Bologna. Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno infatti proclamato uno sciopero di 24 ore del personale di Autoguidovie Spa .

Autobus interessati allo sciopero del 22 febbraio

Lo sciopero, si legge sul sito TPER, potrà interessare i servizi delle linee 99, 117, 157, 200, 205, 206, 211, 213, 243, 244, 248 e 273 del bacino di Bologna.

Modalità di sciopero

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio sino alle ore 8:29 - dalle 16:31 alle 19:30. Pertanto, fanno sapere da Autoguidovie - potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:31 a fine servizio.

Si ricorda inoltre, che a causa dello sciopero, che coinvolge il personale di guida dei bus sostitutivi di ferrovia della sola linea ferroviaria Bologna–Portomaggiore, nella giornata di venerdì 22 febbraio i bus 95110 e 95113 potranno subire cancellazioni. L’agitazione sindacale riguarda, per il servizio ferroviario, esclusivamente i bus indicati, mentre sono garantiti tutti gli altri treni e bus sostitutivi della linea.

Ecco quali i bus regolari

Le linee urbane Tper di Bologna e Imola e tutte le altre linee suburbane ed extraurbane del bacino provinciale bolognese non citate in precedenza saranno regolarmente attive per l’intera giornata di venerdì, in quanto lo sciopero non riguarda il personale Tper.