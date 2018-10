Sciopero aerei oggi: la situazione all'aeroporto di Bologna

Gli imbarchi e gli arrivi al Marconi di Bologna sono iniziati senza intoppi o ritardi. Da metà mattina partenze e arrivi registrano in media una ventina di minuti di ritardo, con due o tre voli cancellati. Oltre a scuola, bus e treni, anche venerdì 26 ottobre, scioperano per 24 ore i lavoratori della società di handling Mh dell'Aeroporto Marconi. Lo scalo bolognese rende noto che potrebbero verificarsi disagi nella fruizione dei servizi aeroportuali (qui la situazione in tempo reale). Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea.

Sciopero aerei: voli a rischio al Marconi di Bologna