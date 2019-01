Sciopero degli autobus oggi a Bologna: orari, corse garantite e non

Sciopero degli autobus oggi a Bologna. Possibili disagi in vista per gli utenti dei mezzi pubblici potranno verificarsi dalle ore 10 alle 14. E' infatti di 4 ore la mobilitazione lanciata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Coinvolti gli autobus urbani ed extraurbani e del servizio di noleggio di pullman con conducente.

Sciopero autobus 21 gennaio: i motivi della mobilitazione

Alla base della protesta le "proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea''.

Sciopero bus oggi a Bologna: i dettagli

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.15.

Per effetto dello sciopero, le biglietterie aziendali Tper e gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.20.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 10.15 al mattino.

