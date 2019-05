Sciopero treni e bus, disagi in vista per viaggiatori e pendolari

Oggi venerdì 17 maggio doppio sciopero per il trasporto pubblico. Si ferma infatti, in una astensione chiamata dal sindacato di base Usb, il personale di bus e treni locali, con modalità diverse. Per il trasporto su gomma, lo sciopero a Bologna è previsto dalle 10:30 alle 14:30. Si fermano invece i treni regionali Fs (le frecce saranno invece regolari, ndr) per tutta la giornata lavoratva standard, dalle 9 alle 17.

Per il personale viaggiante dei servizi ferroviari Tper di Bologna e Ferrara, poi, l'astensione è proclamata dalle 9 alle 13: "Pertanto, negli orari di sciopero- segnala Tper- sulle linee della rete di competenza Fer Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara non saranno garantiti i servizi".