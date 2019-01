Bus ecologici Tper: a breve i primi 15 mezzi a metano liquido

Due gare per 46 nuovi autobus a metano liquido. la prima se l'è stato aggiudicata Scania che fornirà entro fine anno 15 autobus alimentati a metano liquido. Si tratta della prima gara pubblica italiana ed europea su autobus alimentati da questo tipo di tecnologia (LNG) per un investimento complessivo di 11,5 milioni di euro.

Il secondo lotto, relativo a 31 nuovi mezzi sempre a metano liquido, è stato aggiudicato a Industria Italiana Autobus: sono i nuovi Citymood in versione LNG a vocazione metropolitana per i quali l’azienda costruttrice ha presentato offerta e che dovrebbero essere consegnati entro la primavera del 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, guidato da Giuseppina Gualtieri, Presidente e AD di Tper, ha deliberato di bandire una ulteriore gara per nuovi mezzi, in questo caso ibridi a metano. Saranno 5 con un’opzione per ulteriori 31 mezzi. La flotta a metano Tper ha superato il tetto dei 300 mezzi.