Lavori Hera in via Toscana, disagi al traffico: ripristinato il doppio senso di marcia

Terminano in anticipo i lavori Hera su via Toscana, impegnati da questa mattina per la riparazione di una conduttura tra via La Bastia e il ponte San Ruffillo. Sin dalla mattinata era stato attivato un senso unico alternato, ma la consueta intensità del traffico nel punto oggetto dei lavori aveva creato qualche disagio.

Ora Hera e la polizia locale comunicano che l’intervento è terminato in anticipo rispetto al previsto e la strada è già stata riaperta nel doppio senso di marcia.