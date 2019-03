Tram a Bologna, il cronoprogramma: avvio lavori 2022, partenza nel 2026

Il tram "è un'infrastrattura di trasporto pubblico che la città attende da decenni e ora ha la possibilità di entrare nel vivo". Lo dichiara il sindaco di Bologna, Virginio Merola, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare il progetto di fattibilita' della rete tranviaria. Un progetto, precisa intanto l'assessore alla Mobilità, Irene Priolo, che già rappresenta "un'evoluzione" rispetto a quello presentato a dicembre al ministero per la richiesta dei finanziamenti.

Sul tavolo di Palazzo D'Accursio, come prima tappa della rete, c'è la prima delle quattro linee previste: quella rossa, che andra' dalla zona del Caab a Borgo Panigale. Da parte del Governo "la risposta alla richiesta di finanziamenti è attesa per l'autunno", afferma Merola.

Secondo il cronoprogramma presentato oggi dall'amministrazine, una volta approvati il progetto definitivo e esecutivo la gara per l'affidamento dei lavori potrebbe essere svolta alla fine del 2021, con inizio lavori nel 2022 e l'entrata in esercizio nel 2026.

"Quando potremo guardare Bologna dal tram avremo una città migliore", assicura il primo cittadino. Si parla "non solo di un mezzo di trasporto, ma di un'opera destinata a contribuire a cambiare il volto della città. E' un progetto fondamentale- aggiunge Merola- in termini di sostenibilita' ambientale e di mobilita', destinata a migliorare la qualita' della vita. Avremo il 50% in meno di anidride carbonica", per una Bologna "piu' facile e piu' acessibile per i cittadini ed in particolare con piu' tempo a disposizione". (agenzia Dire)