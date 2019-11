Problemi sulla linea Bologna-Vignola, treni soppressi e auto-sostituzioni

A seguito di problemi accidentali alla sede ferroviaria occorsi nella mattinata di oggi 14 novembre 2019, la circolazione della linea Bologna-Vignola è interrotta da Casalecchio Garibaldi a Via Lunga. Lo rende noto Tper, aggiornando sui provvedimenti alla circolazione ( alle ore 14:00)

91917 SOPPRESSO DA Casalecchio G. a Vignola ( non sostituito da Via Lunga a Vignola)

91818 SOPPRESSO da Vignola a Casalecchio G. (non sostituito da Vignola a Via Lunga)

91821 SOPPRESSIO da Casalecchio G. a Vignola (Sostituito da Casalecchio G. a Vignola)

91822 SOPPRESSO da Vignola a Casalecchio G. (sostituito da Vignola a Casalecchio)

91825 SOPPRESSO da Casalecchio G. a Vignola (non sostituito da Via Lunga a Vignola)

91826 SOPPRESSO da Vignola a Casalecchio G. (non sostituito da Vignola a Via Lunga)

91829 SOPPRESSO da Casalecchio G. a Vignola (Sostituito da Casalecchio G. a Vignola)

91830 SOPPRESSO da Vignola a Casalecchio G. (sostituito da Vignola a Casalecchio)

91833 SOPPRESSO da Casalecchio G. a Vignola (Sostituito da Casalecchio G. a Vignola)

91834 SOPPRESSO INTERA TRATTA DA VIGNOLA A BOLOGNA (BUS INTERA TRATTA)

91832 SOPPRESSO da Via Lunga a Bologna (sostituito con BUS da Via Lunga a Bologna)

TRATTA BOLOGNA – CASALECCHIO G.

Tra Bologna e Casalecchio G. con possibili ritardi viene effettuato il servizio con un solo treno.

In direzione Bologna C.le, per problematiche legate alla circolazione, potrebbero verificarsi possibili mancate coincidenze.

TRATTA CASALECCHIO G. – VIA LUNGA

Predisposto un servizio bus sostitutivo tra Casalecchio G. e Via Lunga.

(Il Bus in direzione Casalecchio G., attende l’arrivo del treno proveniente da Vignola).

TRATTA VIA LUNGA - VIGNOLA

Il servizio è garantito tramite una spola con treno.

In direzione Vignola i viaggiatori potranno proseguire su treno.

(Il treno a Via Lunga attende il bus proveniente da Casalecchio G).

Attualmente i seguenti treni sono interamente soppressi e non sostituiti:

• Tr. 91845 Bologna p. 13:41 – Bazzano a. 14:27

• Tr. 91844 Bazzano p. 14:38 – Bologna a. 15:22

• Tr. 91847 Bologna p. 15:41 – Bazzano a. 16:27

• Tr. 91846 Bazzano p. 16:38 – Bologna a. 17:22