Treni, ancora lavori sulla Bologna-Prato: treni cancellati nel weekend

Ancora lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Prato, dove i cantieri per l'allargamento e la manutenzione della linea saranno aperti dalle 16.00 di sabato 6 alle 2.00 di lunedì 8 luglio sulla linea Bologna – Prato, fra le stazioni di Pianoro e Prato. Nello stesso periodo la circolazione ferroviaria sarà sospesa e i treni cancellati.

Nella tratta istituito il servizio garantito con autobus. Previste corse in bus anche tra Bologna e Prato - con la sola fermata intermedia di San Benedetto Val di Sambro – tra Sasso Marconi e S. Benedetto Val di Sambro - con fermate a Monzuno e Grizzana - tra Pianoro e Sasso Marconi - senza fermate intermedie - e tra San Benedetto Val di Sambro e Prato - con fermate a Vernio e Vaiano.

Previste modifiche anche ai treni della lunga percorrenza. Gli orari in vigore esclusivamente nei giorni e nelle ore di interruzione della linea sono consultabili sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria. Digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.

I lavori di Rfi rientrano nelle attività di potenziamento e adeguamento dell’infrastruttura agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci. Fra le attività previste: impermeabilizzazione di ponti ferroviari, sostituzione traverse e attività propedeutiche all’upgrading tecnologico della linea.

Dal 10 agosto al 2 settembre il cantiere si sposterà all’interno della Grande Galleria dell’Appennino per lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria, che renderanno necessaria la sospensione del traffico ferroviario per l’intero periodo. Anche in questo caso le modifiche al servizio sono consultabili sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria. I lavori non interessano la linea AV Bologna – Firenze, dove il servizio resterà invariato.