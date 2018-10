Maltempo, treni alta velocità in ritardo sulla Bologna-Milano

Ancora rallentato, fino a 90 minuti, il traffico ferroviario sulla linea AV Milano-Bologna, per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni fra Parma e Reggio Emilia provocato dal maltempo. I tecnici di Rfi sono sul posto per ripristinare le linee. Ritardi e disagi sono previsti ancora per qualche ora, ma il traffico dovrebbe ritornare nella normalità per le 18:30 di oggi.

