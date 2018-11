Il trasporto merci con l'Alta Velocità arriva all'Interporto di Bologna

Novemila camion all'anno in meno. E' l'alleggerimento previsto in A1 dall'avvio del sistema di trasporto merci ad alta velocità, cioè l'alta capacità, che collegherà l'Interporto di Bologna con l'hub casertano di Maddaloni-Marcianise.

Il progetto, che ha preso il via oggi, è stato commentato così dal consigliere metropolitano alla mobilità Marco Monesi, presente oggi alla presentazione: “Questa operazione sottolinea come la tutela dell’ambiente si possa realizzare attraverso azioni innovative, in grado di coniugare le esigenze di salvaguardia del territorio con quelle di un trasporto merci veloce ed efficiente. Un passo verso una logistica sostenibile, in coerenza con gli obiettivi e le azioni previste nel PUMS-Piano urbano della mobilità sostenibile che stiamo realizzando.

Eventi catastrofici dovuti al dissesto idrogeologico, come quelli avvenuti nell’ultima settimana, confermano a tutti noi un obiettivo prioritario che ci deve guidare nell’agire politico la riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti: questo servizio porterà un taglio importante delle emissioni di anidride carbonica rispetto al traffico su gomma nell'autostrada A1”.