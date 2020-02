Lavori alla Garisenda: via San Vitale chiusa dal 5 all'8 marzo 2020

Si allargano i lavori in corso per il consolidamento della Torre Garisenda, a Bologna. E così la settimana prossima sarà necessario chiudere via San Vitale, all'altezza di piazza di Porta Ravegnana, da giovedì 5 a domenica 8 marzo, proprio per consentire l'ulteriore fase del cantiere. Ad annunciarlo è il Comune di Bologna, spiegando che in questi giorni si stanno installando le "prime cerchiature di rafforzamento della struttura", ovvero nastri particolari, formati da tessuto e altri materiali compatibili con la selenite, sistemati intorno al basamento della torre.

Nelle prossime settimane questi lavori proseguiranno, con l'installazione di un'ulteriore cerchiatura, questa volta di acciaio inossidabile. Da qui la necessità di allargare l'area di cantiere sul lato della torre adiacente a via San Vitale. Chi proviene dalla porta, in direzione centro, potrà quindi arrivare solo fino a via Benedetto XIV e lì dovràsvoltare a destra.

I residenti e coloro che devono accedere al tratto chiuso di via San Vitale potranno entrare e uscire a senso unico alternato. Chi deve è diretto in piazza della Mercanzia, via Castiglione e nelle strade laterali, come via Caprarie e via Calzolerie, potrà farlo percorrendo via Ugo Bassi e via Rizzoli, dove il 5 e il 6 marzo sospeso il telecontrollo.

Nel fine settimana, invece, restano in vigore i 'T-days', quindi piazza della Mercanzia e via Castiglione sono accessibili da via Farini, mentre le vie Caldarese e Castel Tialto si potranno percorrere, a senso unico alternato, per consentire entrata e uscita sul percorso San Vitale-via Benedetto XIV. Le modifiche ai percorsi degli autobus sono consultabili sul sito di Tper. (San/ Dire)