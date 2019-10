Lavori in via Sant'Isaia, deviazioni al traffico bus

La orsia preferenziale di via Sant'Isaia sarà chiusa domani mercoledì 16 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, per consentire l’effettuazione di lavori urgenti ala rete fognaria, in corrispondenza del civico 110. Pertanto il traffico di bus in direzione di via Andrea Costa e l'accesso ai residenti dovrà essere deviato, con trandsito in via Frassinago. Le linee di bus 14 – 21 – 89 – 94, nella sola direzione periferia, saranno deviate sul percorso provvisorio via Lame, via Riva di Reno, via San Felice e viale Vicini.

