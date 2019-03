Il sindaco Merola scrive ai genitori: 'Bambini a piedi o in bus'

Il sindaco Virginio Merola scrive a tutti i genitori della città per scoraggiare l'uso dell'automobile negli spostamenti quotidiani casa-scuola.

Non solo per questioni ambientali ma anche per una maggiore autonomia personale: "Tappa fondamentale della crescita psico-fisica dei bambini".

Il "mio invito è quindi- scrive Merola nella lettera- quello di spostarsi il più possibile a piedi o in bicicletta insieme ai vostri bambini per abituarli fin da piccoli a vivere la città ma ciascuno di noi deve fare in modo che si creino le condizioni perchè ogni bambino possa arricchire il suo 'bagaglio' per andare da solo (o in compagnia dei coetanei)".

Dunque, "cari genitori- annuncia la lettera Merola sui social- in questi giorni le vostre bimbe e i vostri bimbi vi porteranno a casa un mio messaggio. Incoraggiamo l'autonomia dei nostri figli, fa bene a tutti e anche all'ambiente". Il sindaco ringrazia anche il centro Antartide perchè "anche quest'anno rinnova la campagna 'Siamo nati per camminare'". Nei mesi scorsi Merola aveva risposto ai genitori delle scuole Carducci di via Dante, arrabbiati per le multe prese per parcheggio irregolare davanti all'istituto, invitandoli ad usare mezzi diversi dall'auto privata.

"Siamo nati per camminare"

La campagna "Siamo nati per camminare" prevede un contest rivolto fino al 6 aprile ai bambini delle elementari: 15 giorni per sperimentare sul percorso da casa a scuola i mezzi di trasporto piu' sostenibili. In ogni classe, informa il centro Antartide, è arrivato oggi un cartellone che registrerà le modalità di spostamento quotidiano di ogni bimbo e quelle abituali prima della partenza: si tratta infatti di una vera e propria gara che mette in competizione tutte le classi della città (e della regione Emilia-Romagna) e che alla fine decreterà due vincitori.

Uno andrà alla classe che si sarà mossa in modo più sostenibile e uno invece a quella che avrà registrato il miglior indice di miglioramento rispetto agli stili di mobilità che gli alunni avevano prima dell'avvio del contest. (dire)