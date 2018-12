Nascerà a San Lazzaro un parco fluviale sul Savena

Le parole d’ordine sono “rigenerazione urbana”, e su quest’onda l’amministrazione comunale di San Lazzaro, guidata dal sindaco Isabella Conti, continua a progettare volti nuovi per le aree della città. Il Comune, infatti, si è appena aggiudicato 988mila euro grazie a un bando regionale: soldi che serviranno alla realizzazione di un parco fluviale lungo il fiume Savena. Un percorso immerso nel verde, percorribile sia a piedi che in bicicletta. Su oltre 130 progetti, San Lazzaro si è piazzato al settimo posto nella graduatoria del bando e presto, dalla stazione ferroviaria metropolitana in via Caselle, fino al Parco della Resistenza, l’argine del fiume diventerà un luogo tutto da esplorare.

“Abbiamo vinto questo bando grazie a un progetto stupendo realizzato interamente dai nostri progettisti del Comune, non abbiamo speso un euro in consulenze esterne – spiega a BolognaToday il sindaco Conti - I nostri dipendenti hanno lavorato senza sosta, spostando ferie, in alcuni casi saltandole solo per riuscire a presentare in tempo questo capolavoro. Il vero investimento sulla rigenerazione urbana è la nostra decisione di avere annullato qualunque possibilità di cementificare aree verdi sul territorio – incalza il sindaco – Si parlava di rigenerazione urbana da venti anni ma questa ha iniziato il suo vero percorso solo adesso. I privati che vogliono realizzare qualcosa a San Lazzaro devono riqualificare l’esistente, mentre il Comune ha partecipato a qualsiasi bando per il reperimento di risorse da destinare alla rigenerazione urbana. Abbiamo ottenuto dalla Regione 988mila euro, al quale si aggiunge più di un milione di euro ottenuti dalla Comunità Europea per la riqualificazione di quell’area”.