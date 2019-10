Pianoro, scuola: lotta allo spreco alimentare, distribuiti 1000 contenitori termici

"E' necessario tutelare il territorio e contrastare gli sprechi alimentari". Una posizione chiara quella dell'amministrazione comunale di Pianoro, che per portare a termine l'intenzione ha avviato un nuovo progetto nelle scuole: la distribuzione di contenitori dove poter conservare pane, frutta o merenda confezionata, che i bambini non mangiano a mensa, permettendogli di portare tutto a casa in modo sicuro e igienico.

"Il progetto si chiama 'Io non spreco!' - spiega a Bologna Today l'assessore alla Scuola Flavia Calzà - e siamo molto contenti di aver lanciato questa inziaitiva, in piena linea con la nostra idea di mettere in campo tutte le azioni possibili per rispettare e tutelare l'ambiente, partendo dalla scuola. Un modo per insegnare subito ai piccoli quanto sia importante non sprecare, e in collaborazione con Camst abbiamo avviato la distribizione di circa 1000 doggy bag tra le scuole dell'infanzia e primarie. Questa è solo una delle numerose iniziative che abbiamo in programma su questi importanti temi".

La doggy bag è un contenitore termico richiudibile, che permette la corretta conservazione degli alimenti, da poter portare tranquillamente in uno zaino vista anche la sue leggerezza.