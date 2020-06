Potenziamento piste ciclabili:al via i lavori in via Saragozza e via Casarini

Per una svolta green partono i lavori di manutenzione straordinaria su due importanti strade della città, via Saragozza fuori porta e via Casarini, dove dopo l'asfaltatura saranno potenziati gli spazi destinati alla mobilità ciclabile secondo le nuove strategie del biciplan e della mobilità sostenibile. Il Comune annuncia che in via Saragozza le corsie ciclabili saranno tracciate sulla carreggiata, mentre in via Casarini, la ciclabile a due sensi che si trova sul marciapiede diventerà a un solo senso, per migliorare la circolazione delle bici e la sicurezza dei pedoni, e la corsia nella direzione opposta sarà tracciata su strada.



Gli interventi partiranno lunedì 8 giugno da via Saragozza, nel tratto tra via Albergati e via del Meloncello, con lavori che si svolgeranno di notte per limitare l'impatto sul traffico, dalle 20 alle 6 dal lunedì al venerdì fino al 17 giugno, con l'istituzione di un senso unico alternato. In questa fase, sempre di notte, saranno effettuati anche interventi puntuali su via di Casaglia al civico 25, con restringimento di carreggiata e istituzione del senso unico alternato e per un tratto di via Corsica dall'incrocio con Saragozza fino al civico 10, con la chiusura per due notti della via. Al termine dei lavori, il nuovo assetto di via Saragozza, che anticipa in via sperimentale il progetto del biciplan previsto per il 2021, prevede il tracciamento della nuova corsia ciclabile sulla carreggiata in direzione Porrettana, mentre sarà mantenuto l'uso della corsia preferenziale verso Porta Saragozza per bus e biciclette. Successivamente l'intervento sarà esteso anche a via Porrettana nel tratto fino a via Andrea Costa.



Dal 12 al 19 giugno, sempre dalle 20 alle 6 escluse le notti di sabato e domenica, i lavori di asfaltatura si sposteranno su via Camillo Casarini, dall'incrocio con via Francesco Zanardi a quello con via Malvasia. Sul tratto interessato è previsto il restringimento della carreggiata stradale con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico in caso di rilevata necessità. Al termine dei lavori, l'attuale pista ciclabile a doppio senso sul marciapiede, già presente in un tratto di via Casarini, verrà sdoppiata: quella esistente diventerà monodirezionale, mentre in direzione opposta sarà tracciata una nuova corsia ciclabile monodirezionale su carreggiata. Anche il tratto di via Casarini che si collega a via Zanardi verrà dotato di corsie ciclabili su carreggiata.

