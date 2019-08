Raccolta olio alimentare: 32 nuovi contenitori in città

Trentadue nuovi contenitori per la raccolta dell'olio sono stati collocati in città: contenitori che si aggiungono ai 52 già presenti, per un totale di 84 punti di raccolta stradali. Hera, attraverso una nota, comunica che è stata siglata una partnership con Eni, finalizzata a trasformare l’olio vegetale esausto in biocarburante per alimentare i mezzi aziendali della raccolta rifiuti urbani

Si tratta di contenitori dove devono essere conferiti oli alimentari, adoperati in cucina, gli oli da frittura o utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti. L’ampliamento del parco contenitori è stato promosso anche a Bologna, in accordo con l’Amministrazione comunale, per incrementare ulteriormente questa raccolta e renderla sempre più comoda per i cittadini, aumentando in modo capillare il numero delle colonnine stradali a disposizione.

Le nuove colonnine

A Bologna sono 32 le nuove colonnine stradali installate complessivamente nel corso di questa estate, nelle seguenti vie:

via Petrolini 6 (a fianco della batteria di cassonetti)

via Savigno 5

via Longo 12

via Torino angolo via delle Armi, via Fosse Ardeatine 12

via Manuzio 4 (lato opposto)

via Speranza angolo Spadini, via Enrico De Nicola

via della Barca angolo La Pira

via Marzabotto 14

via Bergonzoni 6 (lato opposto)

viale Pietramellara angolo Boldrini

via Cairoli 1

via Gramsci 1

via del Porto 12 (lato opposto)

via Ugo Lenzi 8

via della Campagna 2

via Duse 1

via Cellini angolo Luca della Robbia

Piazza Aldrovandi 4 (lato opposto)

via Capo di Lucca angolo Finelli

via Belle Arti 19

via del Borgo di San Pietro 69b (lato opposto)

viale Oriani 26 (lato opposto)

via Orfeo 31

via Cartoleria 19

via Santo Stefano 76

via San Petronio Vecchio 32

via San Procolo 2

via Capramozza 4 (lato opposto)

via Frassinago 39 (lato opposto)

via Peglion 25 all’interno del parcheggio dell’Istituto superiore Serpieri

Sull’app dei servizi ambientali di Hera “Il Rifiutologo”, scaricabile gratuitamente, digitando indirizzo e numero civico è possibile visualizzare l’elenco completo e la colonnina più vicina a disposizione.

Come raccogliere gli oli alimentari

I nuovi contenitori stradali hanno una capacità di 240 litri e consentono di raccogliere agevolmente l’olio da recuperare aprendo uno sportellino. L’olio non va versato direttamente ma deve essere conferito in normali bottiglie o flaconi in plastica, chiusi con il tappo. L'olio alimentare esausto può essere sempre conferito anche presso le stazioni ecologiche di Hera sul territorio.

Un rifiuto inquinante che diventa risorsa grazie all’accordo con Eni

Lo scarto dei comuni oli vegetali da cucina (oli da frittura o utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti), di cui ne produciamo circa 5 kg all’anno, costituisce un rifiuto con potere altamente inquinante, in particolare se smaltito attraverso gli scarichi domestici e la rete fognaria. 1 Kg di olio vegetale esausto può distribuirsi fino a ricoprire una superficie di 1000 mq, inoltre la depurazione delle acque inquinate da olio richiede costi energetici di trattamento fino a 3kWh per ogni Kg di olio impropriamente smaltito, oltre ai costi medi per la manutenzione degli impianti di depurazione.

Anche per trasformare questa tipologia di rifiuto altamente inquinante in risorsa, Hera ha recentemente siglato una partnership con Eni finalizzata a trasformare l’olio vegetale esausto in biocarburante, che a sua volta sarà utilizzato per alimentare una parte dei mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, l’accordo prevede che gli oli vegetali esausti di uso domestico, come quelli di frittura, recuperati dalla multiutility attraverso i contenitori stradali e le stazioni ecologiche, vengano inviati alla bioraffineria Eni di Venezia, a Porto Marghera, primo esempio al mondo di conversione di una raffineria di petrolio in bioraffineria, che lo trasforma in green diesel, prodotto completamente rinnovabile che costituisce il 15% dell’Enidiesel+.