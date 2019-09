Agricoltura, dal Sana di Bologna il "Manifesto bio 2030"

Agricoltura attiva per affrontare la sfida climatica, l'importanza dell'approccio agro-ecologico, rafforzare gli elementi di distintività del biologico. Ecco i primi tre punti del "Manifesto del bio 2030" redatto nell'ambito della 31a edizione di "Sana" a BolognaFiere e frutto del confronto tra le istituzioni e le associazioni.

Tra gli obiettivi ianche la conversione nei prossimi anni della zootecnia al biologico, ma anche il riconoscimento del ruolo cruciale di regolamentazione e controlli. Il "manifesto" punta sullo sviluppo territoriale, sull'innovazione, sulla tracciabilità dei prodotti e pone l'obiettivo dell'adozione di un logo nazionale che renda riconoscibile il made in Italy anche nel campo delle produzioni 'naturali'.

La 31a edizione di Sana si è aperta con il video-messaggio di Phil Hogan, commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale. "L'Unione Europea crede fermamente nell'importanza delle produzioni da agricoltura biologica ed è per tale ragione che sostiene la crescita di questo mercato con un forte indirizzo politico e un sostegno diretto agli agricoltori", ha assicurato Hogan. "L'Italia detiene la leadership a livello europeo in ambito biologico. L'Italia e Sana puntano sull'agricoltura bio e l'Europa ci sta garantendo risorse importanti per continuare a crescere. L'importante è assicurarsi che la crescita sia gestita nel rispetto e nella tutela dei consumatori, che devono restare la priorita' per tutti gli attori della filiera", ha detto l'europarlamentare Paolo De Castro, membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo. (dire)