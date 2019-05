Secondo sciopero per il clima: corteo degli studenti in centro

Oggi al via il secondo sciopero per il clima promosso dal movimento FridaysForFuture dopo il successo della mobilitazione dello scorso 15 marzo, che aveva visto una massiccia adesione anche a Bologna. Anche questa giornata sarà dedicata ai problemi causati dall'azione dell'uomo in termini di cambiamento climatico e sfruttamento delle risorse naturali. “Chiunque sei, ovunque sei, abbiamo bisogno di te” con queste parole Greta Thunberg in uno dei suoi tanti appelli sta sensibilizzato il mondo, chiedendo a tutti azioni concrete contro i cambiamenti climatici e una sostenibilità ambientale che dia un diritto al futuro a tutti.

Studenti in corteo nel centro di Bologna

Nel capoluogo felsineo gli studenti si sono dati appuntamento intorno alle 9 in piazza XX Settembre. Da qui un corteo di circa 700 persone è partito alla volta del cuore della città, tra cori e striscioni. Il 'serpentone' si è immesso sui viali, bloccando il traffico, per poi puntare alla zona universitaria, con un stop in piazza Verdi e infine la conclusione prevista in piazza Maggiore.

Studenti in piazza anche ad Imola

A Imola l'appuntament è dalle ore 8 tra p.zale Michelangelo e parco di via Kolbe. Oggi accanto agli studenti imolesi anche la Cgil, che sotiene che "a necessità di una transazione ecologica verso un modello più sostenibile deve essere fondato su criteri di sostenibilità ambientale e sociale, a partire da una attenta riconversione dei processi produttivi, passando dalla riduzione dei consumi energetici ad un sistema di mobilità sostenibile, all'attenzione alle filiere produttive alimentari, alla riduzione dei consumi di plastica. La CGIL di Bologna, quindi, oggi è al fianco degli studenti "per rivendicare un nuovo modello di sviluppo di produzione e di consumo per rendere sostenibile il pianeta dal punto di vista climatico e sociale".