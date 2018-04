25 aprile a Bologna: 5 idee per una gita fuori porta

Se "abbinato" al 1° maggio, dal 25 aprile per i più fortunati può anche dare inizio un lungo ponte. La bella stagione è iniziata un po' in anticipo quest'anno, c'è chi opta per un viaggio più lungo, ma i questo periodo i costi possono essere anche alti. E per chi resta a casa? Gite a prezzi contenuti e ugualmente appaganti. Ecco qualche proposta:

1. ROCCHETTA MATTEI e Chiesa di Alvar Aalto

Se la singolare “Rocchetta Mattei” è ormai diventata un classico per il suo labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private in stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al gotico, non tutti si soffermano a osservare la chiesa di Santa Maria Assunta che si trova a due passi, sul Ponte di Grizzana Morandi, voluta da Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952. Linee semplici, tetto asimmetrico ed enormi vetrate, una struttura pulita, costruita in cemento armato e rivestita in pietra naturale ricavata dalle cave della zona.

2) Itinerari in bicicletta

Per chi possiede una mountain bike, questo è uno dei periodi più favorevoli per pedalare 'in salita': Monte Adone - Sasso Marconi, 25 km, Fornace Zena - Loiano, 20 km, Sassonero - Sassoleone, 31 km, Lago di Suviana e Brasimone, 21 km, Colli di Ozzano e San Lazzaro, 49 km, sono solo alcuni degli itinerari per gli amanti delle due ruote.