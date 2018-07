Benessere e relax: le terme da non perdere in Emilia-Romagna

Le Terme dell'Emilia Romagna sorgono tutte in luoghi affascinanti, immersi nella storia e nella natura. Parchi secolari, città d'arte ricche di antichi capolavori, specialità enogastronomiche apprezzate in tutto il mondo sono alcuni degli elementi che concorrono a creare il benessere termale emiliano-romagnolo.

Oltre agli stabilimenti termali di Bologna, in giro per le varie province, ci sono tante location suggestive e particolari, ognuna con caratteristiche e acque differenti...Ecco le terme da non perdere:

TERME DI SAN LUCA A BOLOGNA

Le Terme San Luca si collocano all’interno del Gruppo Terme Felsinee.

Indicate per la cura delle malattie artrosiche e per la cura delle prime vie respiratorie. Comodamente servite dai mezzi pubblici, sono state riammodernate del 2013 e propongono corsi di fitness in acqua termale, inalazioni, riabilitazione, dimagrimento e cura dell’ipertensione. Convenzionate con il SSN per balneoterapia per artrosi e inalazioni e classificate I livello Super. L’acqua termale bicarbonato-solfato-calcica ricca di 18 oligoelementi è qui utilizzata per percorsi di bellezza e riabilitativi. Storico “centro del fitness” da più di 25 anni come Pluricenter, continua la tradizione legata allo sport con una palestra attrezzata e corsi.

ACQUE TERMALI: Bicarbonato-solfato calcica

fonte: Emilia Romagna Terme

Via Agucchi, 2 - Angolo via Emilia Ponente (BO)