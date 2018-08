Tper, abbonamenti mensili 'MiMuovo': nuove norme di acquisto e utilizzo

Non sarà più la prima convalida ad attivare il titolo mensile caricato su tessera MiMuovo, ma questo sarà valido ed attivo automaticamente per il mese in corso o per quello seguente, a seconda che sia stato acquistato entro il 20 o dal 21 del mese.

COME FUNZIONA

A partire dal 21 agosto, la ricarica di un abbonamento mensile sulla tessera MiMuovo effettuata negli ultimi 10 giorni del mese (cioè appunto dal 21 fino a fine mese) sarà valida automaticamente per il mese successivo.

Se la ricarica dell’abbonamento viene invece effettuata dall’1 al 20, l'abbonamento sarà valido per il mese in corso.

Sempre ovviamente a condizione che sulla tessera non sia già presente un abbonamento valido. In presenza di una ricarica già attiva e in corso di validità, la nuova ricarica sarà valida invece, sempre in automatico, direttamente per il mese successivo.

Alcuni esempi

Un abbonamento mensile caricato su tessera MiMuovo dal 21 al 31 agosto varrà automaticamente per settembre.

Mentre uno acquistato dall’1 al 20 di settembre varrà per il mese di settembre stesso. Qualora entro il 20 del mese risultassero caricati due abbonamenti mensili, varranno in automatico l’uno per il mese in corso e l’altro per quello seguente.

Per gli abbonamenti cartacei a banda magnetica non cambia nulla

Restano comunque in circolazione e acquistabili presso molte rivendite autorizzate anche gli abbonamenti mensili cartacei a banda magnetica: la validità di questi titoli decorre dal momento della prima timbratura, stampigliata sul retro del titolo al primo utilizzo, fino alla fine del mese in cui è stato convalidato.

Si ricorda in ogni caso che, indistintamente per tutti i titoli di viaggio, è comunque sempre in vigore la regola generale della validazione a ogni accesso al bus, stabilita dalla legge regionale 30/98.