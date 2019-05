Affitto canone calmierato: a chi è destinato e come fare domanda

Tutti gli alloggi a 'canone calmierato' sono destinati alle persone e famiglie che a Bologna hanno la residenza, o un'attività lavorativa, in possesso di attestazione ISEE valida, come indicato nell'avviso pubblico. Quando ci sono alloggi disponibili viene pubblicato un apposito bando, che riporta l'elenco dei requisiti da avere per presentare la domanda.

Come si ottiene

A Bologna è possibile ottenere l'assegnazione di un'abitazione a canone calmierato presentando domanda per l'accesso alla graduatoria (con aggiornamento semestrale). L’ammontare del canone di affitto viene calcolato in base alla metratura e alla localizzazione dell’alloggio, in sede di assegnazione.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda i cittadini residenti o con attività lavorativa nel comune di Bologna. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, deve essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno e svolgere regolare attività lavorativa.

Dove rivolgersi a Bologna

Acer Bologna : Piazza della Resistenza, civico 4, Bologna

Email: info@acerbologna.it

Info, graduatorie e annunci sono consultabili del sito del Comune di Bologna