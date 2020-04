Coronavirus, dagli aiuti alimentari al supporto psicologico: numeri utili e iniziative in provincia di Bologna

A Bologna così come in tutta l'area metropolitana sono tantissime le iniziative a supporto della comunità per cercare di affrontare questo periodo di emergenza sanitaria, dovuta al diffondersi del Coronavirus. Dalla spesa ai medicinali a domicilio, dal supporto psicologico al sostegno delle persone 'più fragili', con questa guida cerchiamo di fornirvi i principali riferimenti e servizi attivi utili in queste settimane da Comuni, associazioni, volontari e privati che sono di supporto.

San Lazzaro

Macherine: Il sta raccogliendo e distribuendo mascherine chirurgiche alle fasce di popolazione più a rischio, ovvero donne in stato interessante, anziani over-75 e persone immunodepresse.Per fare richiesta di mascherine, basta compilare l’apposito modulo bit.ly/Mascherine_SL

Servizi sociali: Per tutte le persone già seguite dai Servizi Sociali del Comune di San Lazzaro, basta rivolgersi alla propria assistente sociale di riferimento, che provvederà alla valutazione del caso e all’attivazione dei propri volontari per la consegna a domicilio di cibo, farmaci e beni di prima necessità. Polizia Locale: Le persone anziane (over 65), disabili o che dovessero trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente o con l'assistenza di familiari o amici, non seguite dai Servizi Sociali del Comune, possono rivolgersi al Comando della Polizia Locale al numero 051-6228122. La Polizia Locale, valutata la situazione, raccoglierà nominativi e recapiti e attiverà i volontari GEV, AISA e Pubblica Assistenza Ozzano - San Lazzaro, per la programmazione e la consegna della spesa a domicilio. Croce Rossa Italiana: la Croce Rossa Italiana ha attivato un servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio. Per le consegne sul bacino di Bologna e provincia è possibile chiamare i numeri 051 311 541 e 334 63 799 23, attivi tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Spazio di ascolto online , un servizio per sostenere le famiglie con bambini/ragazzi in età 0-18 anni. Per accedere al sarà necessario scrivere una e-mail all’indirizzo spaziodiascolto.sanlazzaro@cadiai.it precisando: un recapito telefonico a cui essere ricontattati, l’età del proprio figlio

Ozzano

Pubblica Assistenza Ozzano e San Lazzaro , in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ha attivato il servizio "L'unione fa la spesa" per garantire la consegna gratuita della spesa alle persone anziane e a quelle con problemi di salute, per le quali è fortemente raccomandato di non uscire di casa e quindi impossibilitate a fare la spesa. Il servizio è completamente gratuito per chi ne fa richiesta (Info al tel.051796666).

Castenaso

Farmaco e spesa a domicilio grazie alle associazioni. Il servizio è semplice: si contattano i negozi per comunicare la propria lista della spesa. Poi i negozianti contatteranno a loro volta la Pubblica Assistenza di Castenaso che si avvarrà dello staff di volontari coordinati dal Comune. Info tel: 051.6059213/243 o 248 finale

Pianoro

Rete di solidarietà : Supporto psicologico e di solidarietà: Francesca 3333404719 e Consuelo 3479032877

Loiano

#Loianosolidale – Protezione Civile: è attivo nel Comune un servizio in collaborazione con la Protezione Civile di Loiano dedicato ad anziani e malati cronici, costretti in casa ma che comunque hanno bisogno di fare la spesa e approvigionarsi di farmaci. Le persone in difficoltà o i loro parenti, amici o vicini di casa potranno chiedere assistenza chiamando il numero* 051 654 36 24 (attivo dalle 8 alle 13) o scrivendo a: procivgruppoloiano@gmail.com .

Castel Maggiore

Sostegno piscologico: il servizio è gratuito, per accedere occorre contattare lo sportello sociale di Castel Maggiore: mail: sportello.sociale.cm@renogalliera.it, Tel: 0516386844 - 0516386842 – 0516386747

Argelato

Sportello Aiuto Donn a è attivo: se sei a casa e non puoi venire allo Sportello Aiuto Donna e senti il bisogno di parlare con un'operatrice, una psicologa, puoi rivolgerti allo sportello tramite WhatsApp al numero 3371201876 e via mail a chiamachiama@mondodonna-onlus.it. Se sei o ti senti in pericolo, chiedi aiuto! Il numero verde nazionale è il 1522 (gratuito, multilingue)

Baricella

Consegna farmaci: l e persone anziane, i soggetti affetti da patologie croniche e coloro che non dispongano di un mezzo di trasporto potranno rivolgersi telefonicamente al numero 051/879132 negli orari di apertura della Farmacia Comunale e concordare con il personale addetto le modalità e le tempistiche per la consegna del farmaco a domicilio.

Consulenza pedagogica : rivolto a tutti i genitori con figli di età compresa tra i 0 e 3 anni. Per una consulenza, contattare il numero 051/6622431 nella giornata di lunedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.