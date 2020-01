4 alimenti che aiutano l'organismo a rimettersi in forma

Le feste non sono ancora terminate ma gli abbandonati pranzi e cene hanno messo a dura prova il vostro fisico e organismo? E' bene riprendere una regolare e giusta alimentazione.

Tanti gli alimenti che che aiutano a depurararci , e non solo... Vediamo insieme quali sono...

I carciofi possono essere un ottimo contorno. Un alimento importantissimo per i fegato: le sue proprietà infatti, ne garantiscono un ottimi funzionamento, aumentano la secrezione di bile favorendo la digestione dei grassi ed è un ottimo alleato contro il colesterolo. Non importa come viene cucinato, l'importante è mangiarlo almeno un paio di volte alla settimana,

Il cavolo rosso è tipico di questa stagione: c'è chi lo ama anche crudo, o leggermente sbollentato, ed è particolare per questo colore violaceo, dovuto alla presenza di sostanze idrosolubili chiamate antocianine del gruppo dei flavonoidi. E' un ortaggio che aiuta la pelle, gli occhi, difende dall'invecchiamento precoce, rafforza il sistema immunitario, aiuta ad avere ossa più forti, è disintossicante e migliora la salute del cuore. E' ricco di antiassiodidanti, sostanze nutrienti, vitamine e minerali. Tra i componenti ha acido folico, calcio, manganese, magnesio, ferro e potassio, e soprattutto vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina K,. Non solo, può aiutare anche contro le ulcere grazie alla grande quantità di un aminoacido specifico chiamato glutammina, molto utile per ridurre l'infiammazione e il dolore associato alle ulcere nel sistema gastrointestinale.

Broccoli

I broccoli, che siano verdi o viola, sono ortaggi ricchissimi di sali minerali come calcio, ferro, fosforo, potassio e vitamine C, B1 e B2. Sono particolarmente indicati per chi soffre di stitichezza grazie alla grande quantità di fibre vegetali. Il loro consumo ha un potere antiossidante, e aiutano a rifforzare le difese immunitarie. Non solo, da una ricerca condotta dalla Johns Hopkins Medical School e pubblicata sulla rivista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, i broccoli sarebbero un rimedio anche contro le affezioni polmonari, come asma e problemi respiratori generali.

Aglio

L'aglio, oltre a essere un alimento spesso indispendabile per le nostre ricette, è considerato un antibiotico naturale. Non solo, aiuta la pressione del sangue, è un alleato contro il colesterolo e aiuta a disintossicare il fegato e l'apparato digestivo. Inoltre l'aglio aiuta a ripulire l'organismo dalle scorie.