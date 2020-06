Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del Comune di Bologna

A Bologne esiste il servizio di assistenza domiciliare, che come spiegato dal Comune sulla relativa pagina web, ha lo scopo di consentire alle persone anziane (con più di 65 anni) con limitazioni dell'autonomia e alle persone con meno di 65 anni valutate necessitanti da parte dei Servizi sociali, di rimanere al proprio domicilio.

Il servizio assicura l'aiuto necessario per la cura e l'igiene della persona, per la cura dell'alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l'integrazione sociale, per il supporto per attività di segretariato sociale in un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione. Il servizio si pone anche l'obiettivo di assicurare supporto ai caregiver.

Il servizio può essere continuativo oppure temporaneo, qualora si verifichino condizioni transitorie di bisogno.

Dove rivolgersi

Per accedere a questa opportunità è necessario rivolgersi allo Sportello sociale del proprio Quartiere, onde ricevere tutte le informazioni del caso ed ottenere eventualmente un appuntanento con l'Assistente sociale per la valutazione delle condizioni di bisogno congiuntamente all'infermiere (in sede di Unità di Valutazione multidimensionale UVM semplificata).

Una volta avvenuta l'ammissione da parte del Servizio Sociale Territoriale, l'attivazione degli interventi specifici di assistenza domiciliare è realizzata dall' ASP (Assistenti sociali e Responsabili delle attività assistenziali) che si occupano di adattare gli interventi alle condizioni dell'anziano, definendo con l'utente e/o i familiari il Piano Individualizzato degli Interventi nel dettaglio.

Costo e modalità di pagamento

Il servizio prevede una tariffa personalizzata definita a seguito della valutazione socio-economica effettuata dal servizio sociale professionale mediante valore ISEE ed eventuali ulteriori criteri di valutazione sociale.

Gli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali e i fruitori di prestazioni di assistenza domiciliare possono detrarre o dedurre le spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica definite dalle normative vigenti in materia fiscale e sui servizi socio-sanitari.

Documentazione richiesta

Attestazione ISEE del nucleo richiedente (ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13)

Certificazioni sanitarie

Servizi offerti