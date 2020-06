Centri anziani: la mappa a Bologna quartiere per quartiere

Bologna e provincia hanno tanttissimi centri sociali dedicati alla convivialità tra anziani: luoghi di incontro aperti a tutti i cittadini. Il Comune mette a disposizione le strutture, come punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonchè favorire l'integrazione e la solidarietà sociale, riportandone la collocazione, quartiere per quartiere

I Centri Sociali hanno forma associativa, sono quindi autogestiti con un proprio statuto che ne regolamenta l'organizzazione. Le singole associazioni sono federate nell'Ancescap, associazione nazionale centri sociali e orti. Per frequentare il Centro è sufficiente farne richiesta attraverso l'iscrizione e il versamento di una quota sociale annua.

Scopriamo insieme quali e dove sono i centri sociali a Bologna, in ogni quartiere:

Quartiere Borgo-Panigale Reno

Villa Bernaroli del Morazzo 3 - tel. 051 404948

Il Parco via Edgard Allan Poe 4 - tel. 051 567405

Centro Ansaloni via della Salute 2/a - tel. 051 6414181

Centro sociale Rosa Marchi - via Pietro Nenni 11 tel. 051 6193080

Centro sociale S. Viola via Emilia Ponente 131 - tel. 051 384679

Quartiere Navile

Centro Sociale Casa Gialla piazza G. da Verazzano, 1/3 . tel. 051 6342523. e-mail: cscasagialla@alice.it

Aperto tutti i giorni dalle 14 alle 18

Centro Sociale Croce Coperta via Papini, 28 tel. 051 320296 – fax 051 4173336

e-mail: centrocrocecoperta@alice.it - e-mail certificata: centrocrocecoperta@pec.it

Aperto dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18 e dalle 19.30 alle 23.30 – domenica e festivi dalle 14.30 alle 19

Centro Sociale Fondo Comini via Battiferro, 1 tel. 051 364953

e-mail: centrocomini@virgilio.it

Aperto tutti i giorni dalle 14 alle 18

Centro Sociale Katia Bertasi via Fioravanti, 22 tel. 051 375647 - fax 051 4159539

e-mail: centrobertasi@gmail.com

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20 - domenica dalle 14 alle 20

Centro Sociale Antonio Montanari via di Saliceto, 3/21, tel. 051 4125057

e-mail: centrosocialemontanari@gmail.com

Aperto lunedì, sabato e domenica dalle 14 alle 23 - da martedì a venerdì dalle 9 alle 23

Centro Sociale Pescarola via Zanardi, 228 (sede attualmente inagibile - sede provvisoria: via Zanardi, 215b) . tel. 051 6350218

e-mail: pescarola84@libero.it

Aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18

Centro Sociale Villa Torchi via Colombarola, 42. tel. 051 323539

e-mail: centrosocialevillatorchi@alice.it

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.30 – domenica dalle 14.30 alle 19

Quartiere San Donato - San Vitale

Associazione Oltre via Zago, 11

tel. 051 482800 -mail: assoltreposta@libero.it

Associazione Zona Ortiva Via Salgari via Salgari, 20

tel. 051 393292 - 327 6337120 - Mail: ass.ortisalgari@libero.it



Centro Ricreativo Orti Felsina Viale Felsina 18/5

e-mail: ortifelsina@gmail.com



Centro sociale Frassinetti via Andreini, 18

tel. 511179 - fax 051 511787 - mail: frassinetti@centrosocialefrassinetti.191.it



Centro sociale Italicus via Sacco, 16

tel. 051 245522 - 0514216821 mail: centroitalicus@libero.it

Centro sociale Pilastro via Campana, 4

tel. 051 501195 - fax 051 4122283 mail: cspilastro@gmail.com

Centro Sociale Romeo Ruozi via Castelmerlo, 13

tel. 051535021 -mail: centro.ruozi@gmail.com

Centro Sociale Croce del Biacco via Rivani, 1

tel. 051 6013000

Centro Sociale Scipione dal Ferro via Sante Vincenzi, 50

tel. 051 341917

Quartiere Santo Stefano

Centro Sociale Baraccano via Santo Stefano 119/2

tel. 051 307689 - e-mail: centrosocialebaraccano@gmail.com

pagina web: www.centrosocialebaraccano.org

Centro Socio Ricreativo Culturale Lunetta Gamberini via degli Orti 60

tel. 051 440444 - e-mail: Lunetta_Gamberini@libero.it

Centro Sociale Pallone via del Pallone, 8

tel. 051 248690

Centro Socio Ricreativo Culturale Stella (già Trento Trieste) via Savioli 3

tel. 051 347459

Quartiere Porto-Saragozza

Centro sociale 2 agosto 1980 via Filippo Turati 98

tel. 051 6140674 - e-mail: bolognaagosto1980@gmail.com

Orario: dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 14 alle 18.30, domenica chiusi; nel periodo estivo aperto solo il pomeriggio.

Centro sociale della Pace via del Pratello 53

tel. e fax 051 6490058 - e-mail: centrosociale.dellapace@gmail.com

Orario: tutto l’anno tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30; luglio e agosto chiuso la domenica

Centro Sociale G. Costa via Azzo Gardino 48

tel. e fax 051 551278 - e-mail: csgiorgiocosta@gmail.com

Orario: da lunedì a sabato dalle 8 alle 24, domenica dalle 10 alle 24

Estate 2019: dal 29 luglio al 10 agosto e dal 19 al 25 agosto apertura alle 14, dal 26 agosto al 1° settembre apertura alle 10, chiuso da 11 a 18 agosto

Centro Sociale Saffi via Lodovico Berti 2/8

tel. 051 550028 - fax 051 6494666 - e-mail: centrosaffi@gmail.com

Orario: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; chiuso il lunedì mattina

Centro Sociale Tolmino via Podgora 41

tel. e fax 051 6143974 - e-mail: cs.tolmino@libero.it

Orario: tutto l'anno dalle 14.30 alle 18 tutti i giorni della settimana, festivi compresi, tranne Capodanno, Pasqua, Natale

Quartiere Savena

Centro Socio - Culturale Casa del Gufo via Longo, 10/12

tel. 051 460201 e-mail: csgufo@libero.it

Centro Socio - Culturale Foscherara via Abba, 6

tel. 051 475924 e-mail: csfoscherara@gmail.com

Centro Socio - Culturale Villa Mazzacorati via Toscana, 19

tel. 051 6234633 e-mail: censocmazzacorati@virgilio.it

Centro Sociale La Dacia via Lincoln, 22/3

tel. 051 5882168 e-mail: mailto: csdaciabologna@gmail.com

Centro Socio - Culturale San Rafel via Ponchielli, 21

tel. 051 5872079

Centro Socio - Culturale Villa Paradiso via Emilia Levante, 138

tel. 051 6241344 e-mail: cs-villa-paradiso@libero.it