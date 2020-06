Spesa a domicilio per anziani e disabili: numeri e informazioni utili

A Bologna è attivo il servizio che permette di ricevere a casa la spesa precedentemente ordinata via telefono, oppure e-mail. A seconda del gestore il servizio è gratuito o a tariffe agevolate per persone anziane e disabili.

A Bologna attualmente sono operanti questi gestori di tale servizi, così come riportato sul sito del Comune:

Servizio Spesa a casa supermercati Esselunga

Consegna gratuita per disabili, scontata per anziani con più di 70 anni

Per informazioni: numero verde 800-666555 (Dal lunedì al sabato dalle 08,30 alle 20,00)

Servizio spesa a casa Carrefour

Per le persone con cerificazione di invalidità almeno del 60%. Consegna gratuita della spesa on line

Visita il sito - Scarica la modulistica

-Servizio spesa a casa tramite il sito Supermercato 24

Per far fronte all'emergenza sanitaria, il sito offre la consegna gratuita fino al 12 aprile alle persone con più di 65 anni, per spese di almeno 40€ usando il codice sconto UNAIUTOX65.

Visita il sito per maggiori informazioni

I seguenti supermercati a Bologna si avvalgono del sito Supermercato 24 per la spesa a domicilio:

- Lidl

- Eurospin

- Pam

- Conad

- Famila

Emergenza Covid: ATTENZIONE

Nuovi servizi attivati



La Croce Rossa Italiana ha attivato su Bologna e provincia un numero dedicato per assistenza spesa a consegna farmaci per le persone anziane, fragili e immunodepresse: tel. 051 311541 - cel. 334 6379923

La Pubblica Assistenza Città di Bologna ha attivato un servizio gratuito di consegna a domicilio di spesa e farmaci per le persone anziane, fragili e immunodepresse. Il servizio risponde al numero 051 535353 da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Segnaliamo inoltre che questi due servizi, poichè gestiti da volontariato sanitario, sono quelli deputati a relazionarsi con persone contagiate o in quarantena.

Dal 23 marzo ha preso il via "l'Unione fa la spesa", un nuovo servizio di spesa a domicilio, rivolto a persone anziane, con disabilità, immunodepresse o con patologie croniche. Queste persone verranno contattate direttamente dai volontari di Auser, che rileveranno le loro esigenze e si attiveranno per consegnare la spesa. Leggi la notizia con tutte le informazioni

In questo servizio sono ricomprese anche le persone precedentemente servite dal "Servizio spesa a casa Ausilio/Coop" che hanno dichiarato di non avere altre possibilità per fare la spesa. Il servizio citato, attivo a Bologna da molti anni, per il momento è quindi sospeso.

Spesa a casa anche per cittadini non appartenenti a fasce fragili

E’ stato attivato un numero dedicato per assistenza spesa e consegna farmaci per le persone anziane, persone fragili e immunodepressi:

tel. 051 -31 15 41 cell. 334 -6379 923

Inoltre sono disponibili gli elenchi degli esercizi che fanno consegne a domicilio divisi per quartiere:

Quartiere Borgo Panigale-Reno: condividi la lista sempre aggiornata e scarica il pdf da stampare

Quartiere Navile: condividi la lista sempre aggiornata e scarica il pdf da stampare

Quartiere Porto-Saragozza: condividi la lista sempre aggiornata e scarica il pdf da stampare

Quartiere San Donato: condividi la lista sempre aggiornata e scarica il pdf da stampare

Quartiere S.Stefano: condividi la lista sempre aggiornata e scarica il pdf da stampare

Quartiere Savena: condividi la lista sempre aggiornata e scarica il pdf da stampare

Ulteriori utili indicazioni, in parte sovrapponibili a quelle che vi abbiamo già elencato, sono disponibili nei siti di Confcommercio e Confesercenti oltre che nei motori di ricerca su internet (digitando "spesa a casa Bologna") e sulle pagine dei quotidiani locali che hanno attivato apposite rubriche aggiornate di giorno in giorno o pubblicano articoli in materia.

Fonte: Comune di Bologna