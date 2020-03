Centri estivi: al via il bando per i contributi alle famiglie

Pubblicato dal Comune di Bologna il bando per concedere i contributi alle famiglie che iscriveranno i propri figli ai centri estivi: risorse che arrivano dalla Regione Emilia-Romagna tramite i fondi europei, a cui Palazzo D'Accursio anche per il 2020 ha aggiunto un ulteriore stanziamento per integrare le condizioni di accesso previste da viale Aldo Moro.

La Regione - così come riporta la Dire - ha messo sul piatto sei milioni di euro in tutto per il bonus famiglie nel 2020, di cui 1,4 milioni per il distretto di Bologna. L'anno scorso Palazzo D'Accursio stanziò inizialmente 450.000 euro, a cui però in corso d'opera si aggiunsero altri 46.000 euro di risorse proprie e 355.000 euro dalla Regione, per evadere le 3.235 richieste di contributo ricevute.

Il voucher per la partecipazione ai centri estivi nel periodo giugno-settembre è di 84 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane, e nella domanda si dovra' indicare il numero di settimane per le quali si intende usufruire del bonus. L'agevolazione potrà essere richiesta dalle famiglie residenti a Bologna per i propri figli nati tra 2007 e il 2017, ovvero fra i 3 e i 13 anni di età, con reddito Isee fino a 28.000 euro annui.

Chi puo partecipare al bando

Sono ammessi al contributo per i centri estivi a Bologna i nuclei familiari dove lavorano entrambi i genitori o anche uno solo dei due, se l'altro è in cassa integrazione, mobilità, disoccupato o sia un caregiver.

Possono presentare domanda anche i genitori single e le famiglie con Isee fino a 6.524 euro indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori.

I contributi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse. Le domande vanno presentate dal 9 marzo al 10 aprile unicamente online sul portale 'Scuole' del Comune di Bologna.

Il bonus

Il bonus potrà essere liquidato in due modi: con la riduzione della retta direttamente all'atto d'iscrizione al centro estivo oppure con il pagamento diretto alla famiglia al termine del periodo estivo.

Per tutte le info clicca qui