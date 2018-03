Ufficio al bar, 5 locali con la Wi-fi dove lavorare

Un problema alla rete dell'ufficio, una mail da spedire in fretta, un lavoro da consegnare o una riunione improvvisa da abbinare alla colazione: fortunatamente in città, da via Rialto alla Bolognina, ci sono dei bar e localini che tengono aperta la loro wi-fi, dispongono e abbondano di prese di corrente per laptop e cellulari, garantiscono una tranquillità che permette di pensare e lavorare sorseggiano un caffè o mangiando un boccone.

Ne abbiamo selezionati alcuni: ecco gli uffici non convenzionali di Bologna:

1. FRAM CAFE'

Un luogo accogliente che dà l'idea di essere all'estero. Un "ufficio" alternativo nel quale lavorare e ricaricare il proprio laptop direttamente al tavolo (tante le prese a cui collegarsi!), gustando torte dolci e salate, specialità biologiche, una deliziosa scelta di croissanteries e una veriegata selezione di tè, tisane ed infusi. E se si tira tardi, ci si ferma a pranzo o per un aperitivo.

'Fram!' ... nel film "La leggenda del pianista sull’oceano" di Giuseppe Tornatore è il rumore prodotto dalla caduta di un quadro che, dopo essere rimasto per anni appeso ad una parete, improvvisamente cade diventando metafora di tutti i cambiamenti radicali e le svolte repentine che movimentano la nostra vita. Anche la proprietaria di questo locale un bel giorno ha fatto 'fram!', ha voluto rallentare e ricolorare la propria vita regalando agli 'amici del Fram' questa 'casa' fuori casa. Accanto al bancone una gabbietta per uccelli custodisce i desideri di cambiamento dei tanti che ogni giorno si concedono una pausa tra mobili vintage e toni pastello. VIA RIALTO 22

2. ALLA GAZZETTA COME DA STARBUCKS

Nel cuore della zona universitaria: qui non si rischia di non trovare posto, vista l'ampiezza del locale che offre il servizio di wi-fi gratuito e una grande tranquillità in un ambiente stile Starbucks. L'atmosfera rustica, ma elegante che richiama l'american style degli anni '20 e '30 non offre solo caffetteria e dintorni, anzi, il ristorante ha un menù vario e di qualità. Ampia la carta dei vini, con etichette prevalentemente nazionali. Vasta scelta di birre artigianali. VIA ZAMBONI, 26

3. 24 ORE SU 24: WORKSTATION AL CARREFOUR

Sì, è vero: è un supermercato. Ma la sua zona caffetteria, non solo è accogliente e dotata di tavoli bassi e alti ognuno con prese di corrente e caricabatterie per ogni tipo di dispositivo: è aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Questo lo rende un "ufficio" perfetto per chi deve lavorare anche nelle ore più impensabili fuori casa, con i vantaggi di avere non solo un bar fornito di dolci e salati, ma anche l'enorme dispensa che è il supermercato! PORTA CASTIGLIONE

