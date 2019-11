Black Friday: tutte le offerte in programma da non perdere assolutamente

A Bologna è tutto pronto per il Black Friday: il 29 novembre infatti, partiranno una serie di super sconti in molte attività sotto le Due Torri. Se qualche negozio già da una settimana è partito con i 'saldi' natalizi, altri aspettano ancora per 'il tutto fuori'.

Il Black Friday

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti, e cade il giorno dopo al Giorno del ringraziamento, cioè il quarto giovedì del mese, dando avvio agli acquisti natalizi. In un primo momento era una giornata di sconti nelle attività presenti fisicamente nelle varie città, e man mano il fenomeno si esteso anche al mondo degli acquisti online, tanto che ci sono ogni anno delle vere e proprie gare tra utenti, per accaparrarsi l'oggetto tanto desiderato a un prezzo bassissimo.

Le offerte sull'elettronica, e non solo, da non perdere

Amazon

In vista del Black Friday, Amazon ha già lanciato una serie di sconti, con nuove offerte ogni cinque minuti.

Unieuro



Unieuro ha creato una sezione sulla sua pagina web dedicata alla giornata del 29 novembre. Si potranno acquistare a prezzi vantaggiosi sia smartphone sia elettrodomestici non solo in negozio ma anche on line“

MediaWorld

MediaWorld ha realizzato una sezione nel suo sito web dedicata al Black Friday. Sconti tra il 50 e il 70 % sia on line che nei negozi fisici, dopo la registrazione.