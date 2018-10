Stragi e delitti, 6 crimini che hanno segnato la storia di Bologna

Corpi mai ritrovati, omicidi "eccellenti", rapimenti. La strage del 2 agosto 1980, quella di Ustica del 27 giugno dello stesso anno, gli omicidi della banda della Uno Bianca, tra il 1987 e il 1994, e l'assassinio di Marco Biagi, il 19 marzo del 2002, sono sicuramente i fatti più cruenti che hanno riguardato la nostra città e che rimangono scolpiti nella memoria, ma a Bologna violenza e sangue non sono mai mancati.

1) L'Associazione dei Malfattori, un maxi-processo del XIX secolo. La banda nella seconda metà dell'800 ha insanguinato Bologna con rapine e omicidi era una struttura organizzata, divisa in "Balle" di quartiere, capeggiata da Pietro Ceneri, un "bello e dannato", almeno secondo i racconti dell'epoca.

La banda godeva di una certa impunità ed è ritenuta responsabile, a partire dal 1860, dell'aggressione del conte Giovanni Malvezzi, derubato di un raro orologio e di tutto il denaro, dell’assassinio di un giovane durante il tentativo di furto alla drogheria della famiglia Guidi, l’assalto alla diligenza di Toscana, a Porta Saragozza,, il furto la notte del 15 luglio 1861 alla Zecca di Bologna, l'omicidio nella notte del 29 ottobre 1861, del vice-questore Antonio Grasselli e dell’ispettore di Polizia Fumagalli, freddati in Strada Maggiore, il furto alla cassa della stazione ferroviaria e al Banco Parodi di Genova che fruttò un bottino di 800 000 lire, e poi lettere anonime, cospirazioni, minacce ed estorsioni. I Malfattori furono catturarli in mare, mentre stavano fuggendo su due barche dirette ad Alessandria d’Egitto, con al seguito molte armi.

Alla sbarra finirono 110 imputati: dopo il processo tenutosi a Genova, furono tradotti a Bologna. Non essendoci aule giudiziarie così capienti, quella che fu chiamata la "Grande Causa Bolognese" si tenne nella Sala d’Ercole di Palazzo D'Accursio il 26 aprile 1864 e durò fino al 17 ottobre. Il capo Pietro Ceneri venne condannato ai lavori forzati a vita, ma durante il trasferimento in un carcere dell’isola d’Elba, riuscì a fuggire buttandosi in mare fra Livorno e Portoferraio. Di lui non si seppe più nulla per molto tempo, fino a quando nel 1881 arrivarono notizie da Buenos Aires, dove viveva sotto falso nome, infine venne catturato in Perù.

Tra gli imputati c'era anche una donna, Maria Mazzoni, la tesoriera della banda: pagava gli avvocati, maneteneva le famiglie dei carcerati e corrompeva qualche giudice. Si narra che sia entrata nella banda per seguire il marito Filippo Giugni, diventando presumibilmente l’amante di Ceneri. Venne condannata a dieci anni. (Foto Comune di Bologna).

2) L'eccidio di Palazzo D'Accursio, 21 novembre 1920. Giulio Giordani assassinato in Sala Rossa. Laureato in legge, fu allievo Ufficiale nel quarto Reggimento Bersaglieri di Bologna, e allo scoppio della prima Guerra Mondiale venne arruolato e, dopo essere stato ferito ad una gamba, subì l’amputazione. Dopo gli eventi bellici, diventò Consigliere Comunale di minoranza e venne ucciso a Palazzo d’Accursio il 21 novembre del 1920. Quel giorno Bologna fu teatro di scontri tra squadristi, Guardie Rosse e Guardie Regie, durante i festeggiamenti per l’insediamento della nuova Giunta comunale presieduta dal socialista Ennio Gnudi. La bandiera rossa issata sulla Torre degli Asinelli scatenò la reazione degli squadristi che la abbatterono, dando così inizio alla guerriglia. 300 fascisti armati vennero bloccati dalla Guardia Regia in Piazza Nettuno, ma all'angolo con via Rizzoli, vennero sparati colpi d'arma da fuoco. La folla terrorizzata cercò di fuggire nel cortile di Palazzo d'Accursio, ma le "guardie rosse", un gruppo di armati comunisti e massimalisti che presidiano il palazzo, chiusero il portone e gettarono alcune bombe a mano, provocando una strage: 10 morti e 58 feriti, tutti socialisti.

Intanto nell'aula consiliare vennero esplosi altri colpi che uccisero i consiglieri di minoranza Cesare Colliva e Giulio Giordani, quest'ultimo sarà considerato il primo martire della rivoluzione fascista. La giunta neoeletta di Gnudi sarà costretta a ritirarsi senza essersi neanche insediata, sostituita dal commissario prefettizio. La polizia arrestò circa duecento socialisti e nessun fascista. (Foto Storia e Memoria di Bologna)