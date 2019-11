Bologna-Inter al Dall'Ara: come cambia la viabilità

Tutto pronto per la grande sfida di domani al Dall'Ara, dove il Bologna giocherà contro l'Inter e si prevede già il tutto esaurito. Come tutti i giorni in cui sono previste le partite, cambierà la viabilità, quindi attenzione alla segnaletica.

Divieto di accesso veicolare

Divieto di accesso veicolare nell'area delimitata dalle vie I.Bandiera, Montefiorino, Tolmino, Gandhi , Rotonda Romagnoli, via Saragat, via della Barca, via Andrea Costa (da via della Barca a via Porrettana), via Porrettana.



Per gli invalidi trasportati da terzi è consentito l'accesso, fino ad 1 ora prima dell'inizio dell'incontro, senza diritto di sosta dell'autovettura.

Intersezioni chiuse

Le chiusure relative al suddetto divieto di accesso veicolare saranno effettuate nelle seguenti intersezioni:

Interesezione tra via Montefiorino, A.Costa, I.Bandiera (rotonda Fulbio Bernardini), solo al termine dell'incontro in via Andrea Costa, direzione centro

In via De Coubertin all'intersezione con via Irma Bandiera

In corrispondenza dell'arco del Meloncello

In via A.Costa all'intersezione cin via della Barca

In via dell'Abate all'intersezione con via Tolmino

In via Porrettana all'intersezione con via Don Sturzo

Le vie nello specifico

Via Andrea Costa, direzione obbligatoria a destra con direzione via della Barca, all'uscita del parcheggio Antistadio

Via Saragozza, sospensione della corsia riservata bus, taxi dall'intersezione con P.De Coubertin all'intersezione con viale Aldini e conseguente sospensione del controllo elettronico dei transiti in corsia

Via dello Sport divieto di transito veicolare, da via Porrettana eccetto automezzi di servizio della polizia, al civ. 29

Via Andrea Costa divieto di accesso veicolare ,all'intersezione con le vie Montefiorino-A. Costa e Bandiera in direzione stadio

Strade chiuse con catene o transenne

VIA DELLE TOFANE all'intersezione con Via Sacco e Vanzetti (in direzione Certosa)

PIAZZA DELLA PACE lato ingresso Via Busacchi

VIA XXI APRILE 1945 all'intersezione con Via I. Bandiera (intersezione lato Ovest)

VIA E. CURIEL all'intersezione con Via I Bandiera (intersezione lato Ovest)

VIA DELLA FILANDA all'intersezione con la corsia di levante

VIA GHISELLI all'intersezione con Via A.Costa

VIA DELLO SPORT (controviale) all'intersezione con Via A.Costa

VIA DELLO SPORT (principale) all'intersezione con Via A.Costa,

VIA GANDHI /SACCO VANZETTI

VIA PORRETTANA (all'altezza con Don Sturzo con transenna mobile durante l'incontro)

VIA DELL'ABATE all'intersezione con via Saragat