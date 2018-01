Bologna Romantica: 10 cose da fare in coppia

Un anniversario, San Valentino, un giorno qualunque in cui celebrare l'amore per il proprio partner, la propria compagna e trascorrere qualche ora all'insegna del romanticismo. Anche Bologna, che è notoriamente "La Grassa" e "La Dotta" ha un suo lato romantico che spesso si rischia di dare per scontato.

Abbiamo cercato di mettere insieme una guida che possa fare da bussola a coloro che hanno voglia di una passeggiata, di una cena, di un'esperienza davvero romantica: ecco 10 cose romantiche da fare in coppia!

1. CENA A DUE IN UNA TORRE ANTICA

Cenare, pranzare o organizzare un aperitivo in una Torre del XII secolo rappresenta un'esperienza unica ed indimenticabile, con un tasso di romanticismo che arriva letteralmente alle stelle. A Torre Prendiparte (situata i pieno centro storico) poi è possibile anche prenotare un pernottamento, accompagnato da cultura (visite guidate per esemio) e buona cucina. La cura posta nella organizzazione, negli allestimenti e nella scelta qualitativa dei vari menù curati dallo Chef Carla Cavicchioli assicura la riuscita dell’evento, sia esso una dichiarazione, la celebrazione di un anniversario, un momento importante da festeggiare in due, a lume di candela.

2. UN BAGNO ARABO PER DUE

Un posto magico, un luogo dove le tensioni ed il logorio della frenetica vita moderna si dissolvono in una nuvola di vapore. Hammam Bleu è il posto perfetto per concedersi dei momenti romantici immaginando di essere "altrove".

Si tratta del primo ed unico Bagno Arabo nel cuore di Bologna e nasce dal sogno e dalla passione di Gabriella Ieri, che ha voluto portare fin qui la filosofia e la cultura dei bagni di vapore appresa durante i suoi lunghi viaggi tra Turchia, Tunisia e Marocco, reinterpretandola. Attenzione però: l'esperienza di coppia all'hammam è possibile solo il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, mentre gli altri giorni gli ingressi uomo/donna sono separati.

Uomini & Donne: Mar, Giov 12.00 – 20.00/22.00 / Sab, Dom 11.00 – 19.00

3. THE E POESIA IN UN LUOGO MAGICO A CINQUE STELLE

Un pomeriggio, purchè sia un mercoledì, per ascoltare i poeti contemporanei più interessanti della scena letteraria italiana e internazionale all’interno dell’unico 5 stelle lusso della città. Succede un mercoledì al mese al Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, che si trasforma nel salotto letterario più elegante di Bologna grazie alla rassegna Un The con la Poesia. Da gennaio a maggio, all’ora del the – le 17.30 – gli innamorati possono accomodarsi e a lasciarsi trasportare dalla magia delle parole dei poeti, gustare ottime miscele di thè Damman con pasticcini e godersi l’accompagnamento di giovani talenti musicali del Conservatorio G.B. Martini.

