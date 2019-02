Dove bere la bevanda più trendy? A Bologna il Bubble Tea lo si trova in tre shop differenti: uno in via Caduti di Cefalonia, uno in via Milazzo e il terzo in via Nosadella.

Ecco i particolari e gli indirizzi:

Latthè

Via Nosadella, 13/A



Trix Tea - Bubble Tea

12A, Via Milazzo



Flos Bubble Tea

Via Caduti di Cefalonia, 1/A