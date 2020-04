Coronavirus, buoni spesa: come presentare le domande a Casalecchio di Reno, e chi ne ha diritto

Al Comune di Casalecchio di Reno come fondi governativi per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria causata da Coronavirus spettano comlplessivamente 193.500 euro.

Come ottenerli

I fondi, come riportato sul sito ufficiale del Comune, saranno distribuiti mediante buoni spesa elettronici dotati di codice a barre per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, ed è necessario compilare l'autodichiarazione: può compilare la domanda sia chi ha credenziali SPID sia chi non ne è provvisto; in quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario disporre di una email e allegare al modulo la scansione fronte e retro di un documento di identità/riconoscimento del richiedente.

Importo buoni spesa

L’importo dei buoni è di 150 euro una tantum per il primo componente il nucleo familiare, ai quali si aggiungono 50 euro per ogni componente aggiuntivo fino a un massimo di 300 euro per nucleo.

I componenti del nucleo familiare sono quelli individuati nello Stato di famiglia. Nel caso di persona domiciliata, si farà sempre riferimento al numero di componenti presenti nella medesima residenza.

Destinatari

Persone e nuclei familiari che presentano al proprio comune di residenza o domicilio apposita autodichiarazione di trovarsi in situazione di indigenza economica a causa della emergenza sanitaria in atto, specificando la causa che ha portato a tale condizione.

Esempi di casistiche saranno indicate nel modulo di autodichiarazione.

Nell'autodichiarazione, oltre ai requisiti necessari per accedere ai benefici, il richiedente dovrà attestare, per sé e per il nucleo familiare:

- l’eventuale riconoscimento di Reddito di Cittadinanza o di altre misure di contribuzione;

- di non avere presentato analoga domanda in altro Comune.

Sono escluse dalla richiesta di buoni spesa:

- persone/nuclei che detengono un deposito su conto corrente bancario o postale complessivamente superiore agli 8.000 euro;

- persone/nuclei residenti in strutture di comunità (Gruppi appartamento, comunità alloggio residenze ecc.) per i quali i gestori percepiscono già sussidi pubblici e rette per il pagamento delle spese alimentari.



Modalità di presentazione della domanda ed erogazione dei buoni spesa

Occorre compilare online l’autodichiarazione (disponibile dal 6 aprile).

I buoni spesa verranno erogati sotto forma di buoni elettronici dotati di codice a barre inviati ai beneficiari tramite e-mail o via smartphone, in modo tale da renderli utilizzabili in tempi rapidi ed evitare modalità di ritiro in presenza.

In caso di impossibilità di utilizzo del buono in forma elettronica, per una comprovata eccessiva distanza da un punto vendita convenzionato o per specifiche problematiche, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione buoni cartacei.

Il primo termine per la valutazione delle domande è il 14 aprile e successivamente ogni settimana, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



Dove spendere i buoni spesa

I buoni erogati potranno essere spesi negli esercizi commerciali dei territori comunali di appartenenza che aderiranno all'iniziativa: il loro elenco sarà messo a disposizione online appena possibile.

Per le situazioni di maggiore difficoltà, al buono spesa potrà essere affiancata la distribuzione di pacchi di generi alimentari e di pasti garantiti dalle realtà no profit territoriali.

Contatti

Per supporto alla compilazione: Sportello Sociale Casalecchio di Reno

tel. 051 598176 e-mail buonispesacovid19@comune.casalecchio.bo.it

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 8.00-12.00 giovedì ore 11.30-18.30

Per informazioni generali:

Sportello Semplice n. verde 800 011837 (da rete fissa) oppure 051 598111

e-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it

dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00 sabato 8.30-12.00