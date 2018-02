Bus Tper: modifiche alle fermate delle linee 20, 38 e 39

Modifiche alle fermate degli autobus Tper:

- da lunedì 19 febbraio, modifiche alla linea bus numero 20 nel tratto cittadino più centrale. Sul percorso della linea in direzione Pilastro in vigore nei giorni feriali dal lunedì al venerdì saranno soppresse le attuali fermate “Urbana” e “Carbonesi”; in sostituzione delle due fermate soppresse, la linea effettuerà la fermata intermedia “D’Azeglio” posta in corrispondenza del civico 44 di via D’Azeglio.

Nei Tdays, il percorso della linea 20 resta invariato su via Sant’Isaia, piazza Malpighi e via Marconi.

- per soddisfare le richieste di un collegamento di bus più prossimo all’ingresso principale del cimitero della Certosa nei giorni di maggiore afflusso, dall’inizio del mese di marzo, sarà modificato il percorso delle linee 38 e 39 nei soli giorni festivi con transito sul tratto di viale Gandhi fra l’incrocio con via Marzabotto e l’incrocio con via Montefiorino.

I bus effettueranno le nuove fermate, denominate “Certosa Gandhi” nelle due direzioni, che saranno posizionate su viale Gandhi, in prossimità dell’intersezione con via Marzabotto e dell’ingresso del cimitero.

Nei giorni feriali, il percorso delle linee 38 e 39 resterà invariato sulle vie Timavo, Pasubio e Marzabotto.