Autobus e treni Tper: tutte le novità in vigore da settembre

Settembre è tradizionalmente un mese cruciale per il trasporto pubblico: segna la ripartenza dopo la pausa estiva con la riapertura delle scuole e la ripresa del traffico per gli spostamenti di lavoro dei pendolari.

Nella sola giornata di ieri si sono recati nelle biglietterie di Bologna oltre 1000 utenti. Più che intensa quindi l’affluenza nelle biglietterie Tper che informa di avere rafforzato la presenza del personale di sportello e di quello dedicato all'informazione.

Da sottolineare che alla tradizionale campagna per il rinnovo degli abbonamenti quest’anno si aggiunge l'importante novità, decisa dalla Regione Emilia Romagna, dell'integrazione urbana gratuita per l'uso dei bus per coloro che sottoscrivono un abbonamento ferroviario

Come informarsi: web, telefono e sportelli

Tper ha potenziato in questi giorni gli strumenti per dare supporto e informazioni ai propri utenti. L’invito è dunque a consultare la pagina www.tper.it/mimuovoancheincitta o a contattare telefonicamente il call center 051290290, a cui sarà possibile accedere a tutte le informazioni utili e dettagliate, soprattutto per quanto riguarda le tratte ferroviarie e sulle zone tariffarie interessate dal provvedimento “Mi muovo anche in città”, sulle modalità di rimborso (da richiedere dal 10 settembre fino al 10 ottobre 2018) di quote di integrazione urbana non godute per abbonamenti annuali già in essere.

Anche i centri informativi Tper di via Marconi 4 e dell’Autostazione, a Bologna, la biglietteria di Imola e il PuntoBus della Stazione di Ferrara e la biglietteria mobile di Comacchio sono a disposizione.