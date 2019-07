Mercato contadino: la guida dei prodotti a 'Km 0' in provincia

Sono 14 i mercati contadini presenti nei 25 comuni della Pianura Bolognese, e tutti propongono prodotti a chilometro zero; genuini e raccolti nel territorio, arrivano direttamente dal consumatore. Vediamo dove soni dislocati:

Funo: in via della Resistenza a Funo di Argelato, tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19 in piazza della Resistenza

Budrio: in via Verdi, giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 19

Trebbo di Reno: tutti i mercoledì in piazza di via della Resistenza, dalle 16 alle 19

Castel maggiore: venerdì pomeriggio in piazza Amendola, da novembre a marzo dalle 15.30 alle 19, da aprile a ottobre dalle 16 alle 19.30

Castenaso: piazza Zapelloni, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18

Crevalcore: in via Vivaldi, ogni sabato mattina dalle 7.30 alle 13

Galliera: piazza Tonino Bosi, ogni lunedì pomeriggio, da ottobre a maggio dalle 16 alle 19 e da giugno a settembre dalle 17 alle 19.30

San Vincenzo di Galliera: i giovedì pomeriggio, via Dante Alighieri, dalle 16 alle 19

Cadriano: piazzetta Borgo S. Andrea, Via Cadriano 29, il mercoledì pomeriggio, da giugno ad agosto 15.00 - 18.30 e da settembre a maggio 14.30 - 18.00

Altedo: Piazza XXV Aprile, Altedo di Malalbergo, mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19

Minerbio: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19

San Giorgio di Piano: Piazza Trento Trieste , la domenica, dalle 9 alle 12

San Lazzaro di Savena:

Via Galletta, la domenica, dalle 8.30 alle 12,30

Via Repubblica, il mercoledì dalle 8 alle 14

via Carlo Jussi 33, Corte centro sociale Malpensa, martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19

Sant'Agata Bolognese: piazza Martiri, ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 13

Riale di Zola: archeggio antistante il Centro Socio Culturale "Giovanni Falcone", martedì pomeriggio dalle 15 alle 19