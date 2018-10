Car sharing Enjoy, come funziona il noleggio dell'auto

Il Car Sharing Enjoy, è un servizio attivo in alcune delle più grandi città italiane, istituito da Eni. Abilitati a oggi una ottantina di Fiat 500, tutte alimentate a benzina e omologate per quattro persone incluso il guidatore. Vediamo nel dettaglio come funziona l'iscrizione. la prodedura di noleggio le zone di transito e l'area di copertura.