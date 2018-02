Carnevale di Cento, tra i più famosi d'Europa: alla scoperta della secolare kermesse

Per una gita appena fuori porta, il Carnevale centese, gemellato con quello di Rio de Janeiro, è un'ottima idea per chi voglia vivere a pieno questo periodo dell'anno. Qui sarete rapiti dai carri, imponenti e ingegnosi, e dagli spettacoli, colorati e coinvolgenti. Ecco come è l'edizione 2018 e come si è trasformata negli anni questa kermesse