Modulistica Dia/Scia: come presentare la domanda

Quando in edilizia sentite parlare di Dia il riferimento è alla dichiarazione di inizio attività: documento che consente di effettuare lavori di manutenzione straordinaria in un immobile (tramezzature interne, fusione di unità immobiliari, sostituzione di impianti elettrici, idrici e fognanti, impianti autonomi di riscaldamento, frazionamento di unità immobiliari che non comporti il cambio di destinazione d’uso, ecc.), decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con i relativi documenti allegati.

In Emilia-Romagna, tuttavia, tutte le forme di ristrutturazione sono soggette a Scia, ossia la segnalazione certificata di inizio attività che consente di iniziare l'attività senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine. A questa dichiarazione, per consentire le verifiche di competenza da parte dell'Amministrazione, devono essere allegate:

le attestazioni di tecnici abilitati

gli elaborati progettuali

Come inoltrare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è il deposito, tramite invio unicamente telematico allo Sportello Unico Edilizia, di un progetto presentato dal tecnico abilitato e delegato dal proprietario dell'immobile/area per poter realizzare le opere edilizie previste obbligatoriamente dall' art.13 L.R 15/2013.

La SCIA deve essere accompagnata dall’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie.

Dopo l'invio telematico della SCIA, completa di tutta la documentazione necessaria, viene attribuito ed inviato un numero di protocollo dallo Sportello Unico Edilizia, dopo il quale possono essere iniziati i lavori ivi previsti.

Le SCIA sono soggette a campionamento (verifica da parte degli uffici della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento) visionabile nell'elenco pubblicato online settimanalmente.

I lavori previsti nel titolo devono iniziare entro un anno e concludersi entro 3 anni dalla data di efficacia della SCIA. Entrambi i termini (inizio e fine lavori) possono essere prorogati ai sensi art. 16 L.R. 15/2013).

